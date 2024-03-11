В Казани отремонтируют канализационный коллектор на Крутовской за 6,8 млн рублей

На капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора на пересечении улиц Крутовской и Тихорецкой в Казани выделили 6,8 миллиона рублей. «Реальное время» выяснило, что «Водоканал» проводит аукцион для оплаты ремонта.

Работы будут проходить на участке от улицы Крутовской, д.26 до улицы Тихорецкой. Стоимость капитального ремонта составит 6 795 187,02 рубля. Средства будут выделены из собственных средств МУП «Водоканал». Заявки на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о закупке в единой информационной системе.



Напомним, что в 2024-м казанский «Водоканал» собирается реконструировать 12,5 километра водопроводных сетей и 1,4 километра канализационных. Кроме того, в его планы входит перекладка 18,6 километра водопроводных сетей диаметром от 160 до 800 миллиметров на сумму 1,1 миллиарда рублей. Также казанский «Водоканал» уже оплатил капитальный ремонт на пересечении улиц Ямашева и Короленко за 23,3 млн рублей.



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Нафиса Миннехузина