В Татарстане следователи СК выясняют обстоятельства несчастного случая на железной дороге

В Татарстане следователи СК выясняют обстоятельства несчастного случая на железной дороге. По предварительным данным, 15-летний житель Высокогорского района Татарстана получил травмы после столкновения с поездом на станции Высокогорская Горьковской железной дороги. Происшествие случилось вечером 12 марта 2024 года. Машинист не смог предотвратить столкновение.



Центральный межрегиональный следственный комитет на транспорте начал доследственную проверку по факту происшествия. Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося, а также готовят к назначению ряд экспертиз. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц железной дороги.

Ранее Cледственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего директора ООО «КСИЛ Миллениум». Его подозревают по ч. 2 ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов).

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Разиль Самигуллин