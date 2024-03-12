В Поволжье на 29% выросло число вакансий для людей с ограниченными возможностями

Аналитики hh.ru выяснили, что работодатели стали чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. В регионах Приволжского федерального округа (ПФО) за год количество инклюзивных вакансий выросло почти до 8 000.

С начала 2024 года каждый месяц в ПФО появлялось почти 8 000 новых вакансий для соискателей с ограниченными возможностями. Это на 29% больше, чем в начале 2023 года.

Прямо сейчас наибольшее количество вакансий доступно соискателям с инвалидностью в сфере продажи и клиентского обслуживания (47%). Также 19% вакансий для людей с ограниченными возможностями размещаются в сфере транспорта и логистики, а также доставки товаров.

Множество вакансий (12%) для соискателей с особыми потребностями размещают компании, которые ищут административный персонал. Еще 12% вакансий доступны соискателям в производственной сфере.

В ПФО решили пойти в сторону инклюзии работодатели из сферы сельского хозяйства — они увеличили число вакансий для инвалидов на 267%. Еще на 246% за год вырос спрос на работников с особыми потребностями у компаний из сферы добычи сырья.

Кроме того, в ПФО на 123% выросло количество новых вакансий для соискателей с инвалидностью в сфере рабочих профессий и специальностей. Также на 59% увеличилось число рабочих мест для людей с особыми потребностями в производственной сфере регионов ПФО. Работодатели из розничной торговли нарастили объем инклюзивных вакансий по сравнению с прошлым годом на 80%. Знают о существовании квот в своих компаниях лишь 19%, а 50% честно заявили, что таких квот нет или они не практикуются.

«Тема инклюзии и трудоустройства соискателей с ограниченными возможностями всегда актуальна. Несмотря на то, что для работодателей по закону установлены квоты по приему людей с инвалидностью на работу, большинство респондентов не знают об их существовании. При этом 40% жителей ПФО уверены, что тренд роста количества льгот для особых групп людей будет увеличиваться и окажет влияние как на их компании, так и на рынок труда в целом», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

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Разиль Самигуллин