На двух улицах в Казани на месяц ограничат движение транспорта

На двух участках по улице Воровского в Казани будет ограничено движение транспорта на месяц. Проезд закроют в районе дома №40 по проспекту Фатыха Амирхана с 13 марта по 14 апреля.

С 15 апреля по 13 мая проезд будет ограничен у здания №55 по улице Адоратского, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

На указанных территориях будут проводить работы по закольцовке газопровода.

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Нафиса Миннехузина