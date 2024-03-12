МЧС предупредило об опасности тонкого льда

Главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов предупредил о быстром разрушении льда на водоемах в местах с активным течением. Он отметил, что весенние морозы и ледостав не означают безопасности на льду.

По результатам мониторинга толщина ледяного покрова составляет от 20 до 73 см, однако это не гарантирует прочности льда. Спасатели МЧС уже спасли двух мужчин, провалившихся под лед на снегоходе в Казани. Основная задача на предстоящий период — контроль 110 мест массового выхода людей на лед.

С 3 ноября организована работа сводных мобильных патрульных групп, которые проводят профилактические беседы с рыбаками, выставляют информационные аншлаги и составляют административные протоколы о нарушениях. Весной движение по переправе прекращается при появлении на льду колеи, заполненной водой, при образовании трещин шириной более 15 см и при уменьшении толщины и прочности льда.

В заключение выступления Юрий Венедиктов призвал любителей подледного лова рыбы к завершению периода рыбалки со льда и обращать внимание на запрещающие аншлаги.

Ранее в Татарстане закрыли ледовую переправу в Верхнеуслонском районе через реку Волгу. Переправа соединяла поселок Аракчино и село Верхний Услон. Причиной прекращения работы стали температурные качели, из-за которых лед стал тоньше.

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Разиль Самигуллин