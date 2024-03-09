Ледовая переправа в Верхнем Услоне через Волгу в Татарстане перестала работать из-за потепления

В Татарстане закрыли ледовую переправу в Верхнеуслонском районе через реку Волгу. Переправа соединяла поселок Аракчино и село Верхний Услон. Причиной прекращения работы стали температурные качели, из-за которых лед стал тоньше.

Ранее сообщалось, что Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан провели профилактический рейд по акватории Волги вместе с сотрудниками Управления Гостехнадзора по РТ.

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Разиль Самигуллин