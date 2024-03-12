Банк России разработал пакет изменений в оценке кредитного риска

Банк России опубликовал для обсуждения пакет изменений в оценке кредитного риска банков. Изменения включают корректировки требований к оценке розничных ссуд и упрощение оценки факторинга.

Также представлена концепция нового норматива краткосрочной ликвидности, параметры которого основаны на статистике российского банковского сектора. Новый порядок расчета открытой валютной позиции и изменения в управлении рыночным риском направлены на девалютизацию балансов и адекватное покрытие капиталом рыночных рисков.

Кроме того, Банк России завершает работу над изменениями в планах восстановления финансовой устойчивости банков. В ближайшее время планируется обсудить доработанные требования с банковским сообществом.

Ранее Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Данный запрет сохраняется в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые не дают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

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Разиль Самигуллин