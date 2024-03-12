Российские рекламодатели в 2023 году потратили 900 миллионов рублей на продвижение в Instagram*

Российские рекламодатели в 2023 году потратили 900 миллионов рублей на продвижение в Instagram*. По данным Ассоциации блогеров и агентств, больше всего на интеграциях в Instagram* в 2023 заработала певица Клава Кока — 21,2 миллиона рублей. На втором месте стилист Карина Нигай — ее доход благодаря запрещенной соцсети вырос на 84,6% за год. На третьем — актриса Анна Хилькевич, заработавшая на рекламе в Instagram 9,9 миллиона рублей.

В марте 2022 года владелец соцсети отключил монетизацию для россиян, но доходы блогеров из РФ продолжают расти. Просто теперь они делают ставку на интеграции. В рекламных агентствах считают, что, пока на платформе есть большая аудитория и нет официальных запретов на размещения, крупные блогеры продолжат зарабатывать на рекламе в Instagram*.

Ранее комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) подвела итоги развития российского рекламного рынка за 2022 год. По данным аналитиков, суммарный объем рекламы по четырем медиасегментам — интернет, радио, пресса и наружная реклама — в 2022 году составил 392 млрд рублей, что на 2% меньше, чем годом ранее.

* признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда.

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Разиль Самигуллин