Рекламные доходы российских изданий за год упали на 41%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) подвела итоги развития российского рекламного рынка за 2022 год. По данным аналитиков, суммарный объем рекламы по четырем медиасегментам — интернет, радио, пресса и наружная реклама — в 2022 году составил 392 млрд рублей, что на 2% меньше, чем годом ранее.

По сведениям АКАР, вложения в радиорекламу выросли на 5% до 14,7 млрд рублей. А вот рекламные доходы в прессе упали на 41% и достигли 4,8 млрд рублей. При этом аудитория многих изданий в прессе выросла — по газетам рост аудитории составил 18%, а по журналам в сегменте масс-маркет прирост увеличился на 65%.

— Падение рекламных доходов в издательском сегменте в 2022 году в основном было обусловлено уходом крупных зарубежных рекламодателей. Помимо этого, сокращение рекламных размещений было связано с закрытием самих площадок и сокращением инвентаря: большое количество глянцевых журналов либо вообще прекратило существование из-за отзыва лицензий, либо значительно сократило периодичность выхода, — рассказали в АКАР.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сегмент интернет-рекламы в 2022 году впервые в своей истории столкнулся с одновременным падением спроса со стороны рекламодателей и снижением предложения рекламного инвентаря со стороны площадок. Но в целом индустрия справилась с ситуацией. По итогам года объемы рекламных бюджетов сохранились на уровне бюджетов 2021 года.

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Айрат Назипов