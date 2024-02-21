В России могут появиться льготы на обучение в вузах детей из многодетных семей

В Госдуму поступил законопроект, который предлагает предоставить льготы на обучение в учреждениях высшего профессионального образования по программам бакалавриата и специалитета детям из многодетных семей. Льгота предполагает скидку в размере 50 процентов на оплату обучения при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

—Законопроектом предлагается предоставить право на квоту детям из

семей, воспитывающих от трех и более детей, на обучение в учреждениях высшего профессионального образования по программам бакалавриата и специалитета на оплату в размере 50 процентов, при условии успешного прохождения вступительных испытаний,— указано в пояснительной записке к законопроекту.

Льготы, которые предусматривают получение высшего образования, сейчас отсутствуют у родителей, воспитывающих трех и более детей. Это при том, что цены на обучение в вузах остаются высокими. Многодетные семьи не могут себе позволить такие затраты, поскольку несут расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов и жизненно необходимых товаров.

Законопроект предлагает меры по поддержке таких семей, которые также являются хорошим способом профилактики проблем, связанных с низкой рождаемостью в стране.

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Анна Уржумова