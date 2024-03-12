Суммарно соревнования «Игр будущего» набрали 3,2 млрд просмотров

На «Играх будущего» было зафиксировано 3,2 млрд просмотров соревнований. Данное число было задекларировано по внутреннему аудиту. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров.

С 21 февраля по 3 марта в Казани прошел Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Участникам и гостям республики была предложена обширная культурная программа.

Напомним, в соревнованиях «Игры будущего» в Казани приняло участие 282 команды из 116 стран. Всего в турнире приняло участие 2 тысячи человек.

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Разиль Самигуллин