Спрос на ювелирные украшения среди жителей Татарстана вырос

В начале марта 2024 года в ювелирных магазинах Татарстана отмечен рост среднего чека на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам директора розничной сети ювелирного холдинга Sokolov Максима Чижова, средний чек в преддверии Международного женского дня составил порядка 6,4 тыс. рублей. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

Самый большой средний чек в начале весны Sokolov зафиксировал в Альметьевске — 9,3 тыс. рублей, что на 176% больше, чем в прошлом году. Жители Казани совершают покупки к празднику в среднем на 6,7 тыс. рублей — это на 24% больше, чем год назад. В Набережных Челнах средний чек составил около 5 тыс. рублей.

По словам Максима Чижова, самой дорогой покупкой к 8 Марта в 2023 году стало кольцо из белого золота с бриллиантом, которое приобрели в Казани за 233 тыс. рублей. В этом году итоги продаж подводить пока рано, но в Казани уже есть чеки выше 200 тыс. рублей.

В сети ювелирных салонов «Энже» средний чек в преддверии 8 Марта составил 20 тыс. рублей — это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот в сети салонов «Эксклюзив» средний чек на покупку ювелирных украшений уменьшился и составил около 10 тыс. рублей из-за падения доходов населения.

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Разиль Самигуллин