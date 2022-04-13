В акции «Тотальный диктант» в этом году приняли участие более 5,5 тысячи жителей Казани

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В международной акции «Тотальный диктант», проводимой в этом году, приняли участие 5 699 жителей Казани, сообщили в мэрии города.



Диктант прошел на 1 258 площадках в 45 районах Татарстана, в том числе на 200 площадках в Казани. Всего в этом году в нем приняли участие 24 454 жителя региона, тогда как в прошлом году к акции присоединились 19 824 человека. Средний возраст участников акции составил 25 лет.

Результаты диктанта проверяли 50 филологов со всей республики. Чаще всего татарстанцы допускали ошибки в выделении причастных и деепричастных оборотов, а еще в написании безударных гласных в корнях слов.

Церемония награждения руководителей самых активных площадок, отличников, дикторов, волонтеров и партнеров акции пройдет в КЦ им. Пушкина в преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Основными площадками в столице Татарстана по написанию диктанта стали Культурный центр имени А.С. Пушкина, Национальная библиотека Республики Татарстан и Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Автором текста для «Тотального диктанта» в этом году стала писательница, поэтесса, переводчик, сценарист Марина Степнова.

Как жители столицы Татарстана писали «Тотальный диктант» — смотрите в фоторепортаже «Реального времени».

Маргарита Головатенко