В Зеленодольске весной откроют Фиджитал-центр с двумя новыми дисциплинами

Фиджитал-центр в Зеленодольске откроют 11 марта. В церемонии примет участие Федерация фиджитал-спорта. Как рассказал «Реальному времени» руководитель Фиджитал-центра Сергей Устинов, задачи у центра будут масштабные.



— Задачи перед командой стоят масштабные: это и расширение видов спорта, которые можно подключить к направлениям фиджитал-спорта, и подписание контрактов взаимодействия с новыми партнерами, в том числе и спортивными школами нашего района. Планируем создать единую команду Зеленодольского района по направлениям, где будут отобраны лучшие из лучших игроков, — заверил Устинов.



По словам руководителя, в список дисциплин хотят добавить новые виды — волейбол и плавание.

— Планируем добавить новые виды дисциплин: волейбол и плавание. Впоследствии мы сможем развивать их в районе, сотрудничая со спортивными школами, — рассказал руководитель.



Устинов подчеркнул, что совсем скоро команда центра анонсирует проведение районного чемпионата.

С 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани состоялся первый Международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал с общим призовым фондом в размере $10 млн. В нем приняли участие более 260 международных команд и более 2 000 участников из разных стран мира.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров, Аделия Сафина