Стала известна разница между мужчинами и женщинами в зарплатном ожидании

В 2023 году работодатели на 45% чаще приглашали на собеседования женщин, при этом их зарплатные ожидания оказались ниже мужских в среднем почти на 23 тысячи рублей. Эксперты связывают это с гендерными стереотипами.

За прошедший год женщинам было отправлено на 45% больше приглашений от работодателей, чем мужчинам. При этом темпы прироста приглашений среди женщин были выше: на 33% больше, чем в предыдущем году, и на 22% больше среди мужчин.

Приглашения женщинам чаще приходили в возрасте 19—35 лет, а среди соискателей 51—60 лет гендерный баланс был достигнут: по два миллиона приглашений мужчинам и женщинам. Женщины чаще претендуют на вакансии в HR, бухгалтерии, науке и образовании. На позиции высшего менеджмента женщин стали приглашать в два раза чаще, а в сельское хозяйство — на 50%.

При этом женщины склонны к занижению своих зарплатных ожиданий: в прошлом году они просили зарплату на 22,5 тысячи рублей меньше, чем мужчины. Разница в ожиданиях особенно велика в сельском хозяйстве, медицине и IT.

Эксперты отмечают, что зарплатные ожидания женщин зависят не от пола, а от понимания уровня своих навыков и знаний. Также они подчеркивают, что оплата труда в тех отраслях, где в большей степени заняты женщины, пока находится на более низком уровне, чем в отраслях реальной экономики. Стоит отметить, что это лишь усредненные данные и они могут не совпадать с реальной ситуацией в отдельных компаниях.

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Разиль Самигуллин