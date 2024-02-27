Законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов прошел второе чтение

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках. Решение одобрено единогласно, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

— Иностранные агенты, находясь за границей, за счет различных рекламных акций получают огромные финансовые возможности. Они исчисляются сотнями миллионов рублей, которые потом используются для ведения антироссийской деятельности. Они и так находятся на содержании у Вашингтона, Брюсселя, Лондона, — объяснил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в 2023 году свыше 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов.

В первом чтении закон приняли 20 февраля. Теперь он должен пройти третье, окончательное чтение.

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