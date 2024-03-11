В Альметьевске из-за неосторожного курения при пожаре пострадал мужчина

Вечером 10 марта в Альметьевске на улице Волгоградской произошел пожар в квартире трехэтажного многоквартирного дома. Сотрудники пожарной охраны спасли мужчину 1963 года рождения, который получил ожоги кистей рук и был госпитализирован. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Татарстану.

Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении: из-за непотушенной сигареты загорелся мусор в санузле.

Ранее сообщалось, что вечером 9 марта в поселке Дербышки Советского района Казани по улице Главной, д. 69а произошел пожар в квартире на четвертом этаже дома.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин