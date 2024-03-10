В Казани при пожаре спасли двоих мужчин и женщину

Вечером 9 марта в поселке Дербышки Советского района Казани по улице Главной, д. 69а произошел пожар в квартире на четвертом этаже дома.

Сотрудники пожарной охраны прибыли на место происшествия и установили на балкон трехколенную лестницу, по которой спасли мужчину 1985 года рождения, звавшего на помощь. В ходе разведки в горящей квартире пожарные обнаружили мужчину 1980 года рождения с аппаратом Илизарова на правой ноге, который не мог передвигаться самостоятельно. Пожарные надели на него маску спасаемого и вынесли на улицу.

Кроме того, в пожаре пострадала женщина 1976 года рождения — она получила ожоги. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении. В очаге пожара дознаватели Госпожнадзора обнаружили окурки и пустые бутылки из-под спиртного.

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Нафиса Миннехузина