В Казани водитель Mitsubishi ASX сбил 11-летнюю девочку

11 марта в 07.45 59-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX, двигаясь по улице Максимова со стороны Ленинградской в направлении улицы Годовикова, выехал на запрещающий сигнал светофора напротив дома 27 по улице Максимова.

В результате нарушения ПДД водитель совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» и «ушибы лица» девочку доставили в медицинское учреждение.

По факту происшествия сотрудники полка ДПС вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.24 КоАП РФ.

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Нафиса Миннехузина