В Казани построят школу на 1100 мест

В Казани появится школа на 1100 учеников. Ее построят по адресу: улица Меховщиков. Постановление об этом подписал исполком города. С восточной стороны постройки располагается зеленая зона. Всего площадь территорий в проектных границах составила 2,36 гектара.

Школа будет построена в рамках комплексного развития территории. Площадь участка под застройку — 2,36 гектара. Два земельных участка будут изъяты для муниципальных нужд.

Проект школы будет разработан на первом этапе, а на втором — ее построят. Ранее сообщалось, что в столице Татарстана к началу учебного года планируют открыть три новых детских сада. Один из них, на 260 воспитанников, появится в Советском районе, во дворе жилого комплекса «Яратам» на улице Бухарской.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин