Жителей Татарстана предупредили о тумане на дорогах 11 марта

По прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы 11 марта в Татарстане ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. На дорогах сохраняется гололедица. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы, чтобы быть более заметными для водителей.

Водителям следует помнить, что при движении в условиях тумана расстояние до предметов кажется больше, чем есть на самом деле, и выбирать соответствующую дорожным и погодным условиям скорость движения.

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Разиль Самигуллин