Россия активнее всего торговала с Европой через Беларусь, Германию и Нидерланды

Федеральная таможенная служба России опубликовала данные о товарообороте за 2023 год. Оказалось, что на Белоруссию, Германию и Нидерланды приходится почти половина торговли с европейскими странами.

В 2022 году Россия также активнее всего торговала с Китаем, Турцией и Нидерландами. В пятерку стран по объему товарооборота также входили Германия и Беларусь.

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Нафиса Миннехузина