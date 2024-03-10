США могут внести санкции в отношении Raiffeisen Bank из-за работы в России

США могут внести санкции в отношении Raiffeisen Bank из-за работы в России. Австрийская банковская группа получила предупреждение от американского Минфина об угрозе отсоединения от финансовой системы США. Америка примет эти меры, если кредитная организация продолжит свою деятельность в России и тем самым продолжит «помогать финансировать вооруженные силы» страны.

Данный поступок США только подтверждает их политику, которая заключается в изоляции России и в работе по соблюдению действующих санкций вместо введенных новых. В настоящее время банк остается единственным пунктом связи между РФ и ЕС, и в случае закрытия организации расчеты с западными странами усложнятся еще больше.

В сложившейся ситуации затруднено положение Брюсселя — насколько государство готово защищать и Raiffeisen, и Австрию, которая так или иначе отстаивала интересы банка. Если Европа пойдет на поводу у США, то это будет плохим звонком и еще раз покажет зависимость Евросоюза от США. А избиратели могут и не простить подобное нынешним европейским лидерам. Ранее Минфин США ввел санкции против оператора российской национальной платежной системы «Мир».

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Разиль Самигуллин