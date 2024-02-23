США ввели санкции против оператора платежной системы «Мир»

Минфин США ввел санкции против оператора российской национальной платежной системы «Мир». Информация размещена на сайте министерства.

— Распространение правительством России «Мира» позволило создать финансовую инфраструктуру, которая позволяет РФ уклоняться от санкций и восстанавливать разорванные связи с международной финансовой системой, — сказано в сообщении.

Российскую платежную систему «Мир» основали в 2015 году. По состоянию на середину декабря 2023 года ее доля составляла более 52% в общем объеме платежей по банковским картам.

Сегодня под американские санкции попали различные татарстанские компании. В списке физлиц присутствуют и руководители ОЭЗ «Алабуга».



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