Студенты ПГНИУ создали приложение для помощи молодежи в адаптации к самостоятельной жизни

Студенты из Пермского государственного национального исследовательского университета разработали приложение, которое поможет молодым людям приспособиться к взрослой жизни и научиться самостоятельно решать бытовые вопросы. Об этом сообщает RT.

Приложение будет содержать статьи на различные темы, которые могут быть полезны молодым людям: например, как пользоваться стиральной машиной или как оплачивать коммунальные услуги. Также в приложении будет чат с обратной связью и опросы для оценки его эффективности. Часть контента будет распространяться по подписке.

Выход приложения на рынок запланирован на конец 2024 года. Проект будет представлен в рамках акселератора проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024».

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Нафиса Миннехузина