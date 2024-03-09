В Мордовии выбрали лучшие школьные музеи, посвященные Великой Отечественной войне
В региональном этапе Всероссийского фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности» приняли участие школьные музеи из разных районов Мордовии. Абсолютным победителем признана тематическая музейная экспозиция «Суды истории, чтобы помнили…» центра образования «Тавла» — средней школы №17 Саранска. Об этом сообщили «Известия Мордовии».
Призовые места заняли следующие музейные экспозиции:
- «Трагедия детей Великой Лепетихи» (лицей №43 Саранска);
- «Подвигу земляков жить в поколениях» (средняя школа № 10 Рузаевского района);
- «Блокадной памяти страницы» (Большеберезниковская средняя школа);
- «Нюрнбергский процесс» (Тат-Пишленская средняя школа Рузаевского района).
Кроме того, жюри отметило следующие виртуальные экспозиции:
- виртуальная экспозиция «Музей Саранского и Калинковичского военно-пехотных училищ» (средняя школа №33 Саранска);
- виртуальная экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто» (Трускляйская средняя школа Рузаевского района);
- виртуальная экспозиция «История концлагеря Освенцим» (средняя школа №8 Рузаевского района).
Фестиваль помогает приобщить школьников к сохранению и увековечению памяти о жертвах военных преступлений среди мирного населения, событиях и жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.
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