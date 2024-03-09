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Омский «Авангард» стал очередным четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина

15:51, 09.03.2024

Омский «Авангард» стал очередным четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина.

Подопечные Михаила Кравеца в пятом матче серии против тольяттинской «Лады» оказались сильнее и одолели соперника со счетом 4:0.

Следующим соперником «Авангарда» может стать либо ярославский «Локомотив», либо московский «Спартак».

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Олег Исаков
СпортХоккей
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