Омский «Авангард» стал очередным четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина
Омский «Авангард» стал очередным четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина.
Подопечные Михаила Кравеца в пятом матче серии против тольяттинской «Лады» оказались сильнее и одолели соперника со счетом 4:0.
Следующим соперником «Авангарда» может стать либо ярославский «Локомотив», либо московский «Спартак».
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