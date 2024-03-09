В Татарстане рассказали о ходе капитального ремонта в рамках национальных проектов и государственных программ

На совещании в Доме Правительства Республики Татарстан обсудили ход капитального ремонта по национальному проекту «Образование», государственным и республиканским программам. В этом году ремонт пройдет на 185 объектах.



Из 21 детского сада контракты заключены по 10 объектам, из 51 школы, школ-интернатов, кадетских корпусов и образовательных центров — по 35. Из 15 общежитий для учреждений среднего профессионального образования контракты заключены по трем объектам, а по 12 законтрактуют до конца апреля. Все 94 школьных пищеблока законтрактуют 25 марта.

По отрасли «Здравоохранение» в программу капитального ремонта включено 137 объектов. Контракты заключены по всем 82 фельдшерско-акушерским пунктам, 25 поликлиникам и 17 стационарам. Также в этом году проведут капитальный ремонт в двух сельских домах культуры и школе искусств. К работам в сфере молодежной политики приступят в конце марта: сейчас контракты заключены только по трем из семи молодежных центров и четырем из девяти детских лагерей.

В программу капитального ремонта многоквартирных домов дополнительно включили 106 домов. Объем финансирования программы составляет 8 млрд 468 млн рублей. На сегодняшний день определены подрядные организации по 645 объектам. Работы уже начаты по 197 домам в 21 муниципальном образовании.

Ранее сообщалось, что в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани проведут капитальный ремонт в 39 домах. По программе «Наш двор» благоустроят 51 придомовую территорию.

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Разиль Самигуллин