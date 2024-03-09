Франция узаконила право женщин на аборт в Конституции страны

Французский парламент принял поправку, согласно которой в Конституцию Франции записывается право женщин на искусственное прерывание беременности. Закон официально вступил в силу. Поправки были опубликованы в официальном вестнике правительства Journal officiel.

— Республика станет первой страной в мире, закрепившей эту норму в конституции. — отметил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

Ранее сообщалось, что Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против запрета на аборты. Он считает это ошибочным решением.

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Разиль Самигуллин