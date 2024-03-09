В Татарстане средний размер назначенных пенсий превысил 20,6 тысячи рублей

По данным на январь, средний размер назначенных пенсий в Татарстане составил более 20,6 тысячи рублей. Это на 0,4% больше, чем в октябре: тогда средний показатель составлял 19458,1 рубля. Об этом стало известно из доклада «Социально-экономическое положение РТ» от Татарстанстата.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 7,5%. Соответствующее положение было утверждено правительством. Решение касается более чем 4 миллионов россиян, на что из бюджета выделят почти 37,5 млрд рублей.

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Разиль Самигуллин