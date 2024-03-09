Семейная ипотека: количество выданных займов выросло на 20%

В 2024 году было оформлено более 40 тысяч кредитов по семейной ипотеке на сумму 212,7 млрд рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выданных средств увеличилась на треть год к году. Спрос на семейную ипотеку остается стабильным, несмотря на охлаждение рынка.

Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года по поручению Правительства РФ.

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Нафиса Миннехузина