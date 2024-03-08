В Набережных Челнах зафиксирован новый вид мошенничества с участием пожилых курьеров

За последние два месяца в Набережных Челнах произошло 420 дистанционных преступлений, из них 307 случаев мошенничества. Один из последних инцидентов — дело о мошенничестве с участием пожилых курьерш.

Пострадавшие — две женщины 80 и 73 лет. Они передали крупные суммы другим бабушкам, используя кодовое слово. Общая сумма ущерба — около миллиона рублей. Одна из пенсионерок не сняла со своего счета 1,4 миллиона рублей, это ее спасло от более крупного ущерба.

Схема мошенничества такова: жертвам звонили мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и говорили, что некто по доверенности пытается заполучить их деньги. Чтобы их сохранить, нужно снять сбережения и передать курьеру. На передачу денег вместо молодежи приходили пожилые женщины, которые забирали сумму. Предположительно, было два курьера. В одном случае женщина назвала свое имя, а в другом — использовала кодовое слово.

Сотрудники полиции предполагают, что обе стороны могут быть потерпевшими — бабушки-курьеры также могли стать жертвами мошенников. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество»

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Нафиса Миннехузина