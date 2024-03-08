«Ак Барс» примет «Автомобилист» в пятом матче серии плей-офф

Фото: Исаков Олег

Казанский «Ак Барс» сегодня на домашней площадке примет екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче серии плей-офф.



В прошлом матче казанцы оказались сильнее гостей с Урала и выиграли «матч жизни» со счетом 5:0.

У подопечных Зинэтулы Билялетдинова все так же нет права на ошибку: в случае поражения казанцы вылетят из розыгрыша Кубка Гагарина.

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий пропустит второй матч подряд.

Встреча между клубами пройдет в 17.00 мск в «Татнефть Арене».



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Олег Исаков