«Ак Барс» объявил состав на четвертый матч с «Автомобилистом»: Дмитрий Кагарлицкий пропустит матч

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов внес небольшие изменения в состав своей команды на гостевой матч с «Автомобилистом».

Встречу пропустят нападающие Дмитрий Кагарлицкий и Максим Быков, а также защитник Кирилл Адамчук. Вместо них на лед выйдут нападающие Александр Радулов, Евгений Свечников и и защитник Алексей Марченко.

«Ак Барс» заявил следующих игроков на матч:



Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Александр Радулов (к) — Илья Сафонов — Дмитрий Яшкин;

Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;

Алексей Марченко — Никита Лямкин, Евгений Свечников — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;

Семен Терехов, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.

Матч между командами в рамках серии плей-офф КХЛ пройдет в 17.00 на льду КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов вернулся в состав после дисквалификации, полученной во втором матче серии.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков