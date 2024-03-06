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«Ак Барс» объявил состав на четвертый матч с «Автомобилистом»: Дмитрий Кагарлицкий пропустит матч

16:05, 06.03.2024
«Ак Барс» объявил состав на четвертый матч с «Автомобилистом»: Дмитрий Кагарлицкий пропустит матч
Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов внес небольшие изменения в состав своей команды на гостевой матч с «Автомобилистом».

Встречу пропустят нападающие Дмитрий Кагарлицкий и Максим Быков, а также защитник Кирилл Адамчук. Вместо них на лед выйдут нападающие Александр Радулов, Евгений Свечников и и защитник Алексей Марченко.

«Ак Барс» заявил следующих игроков на матч:

  • Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Александр Радулов (к) — Илья Сафонов — Дмитрий Яшкин;
  • Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;
  • Алексей Марченко — Никита Лямкин, Евгений Свечников — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
  • Семен Терехов, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.

Матч между командами в рамках серии плей-офф КХЛ пройдет в 17.00 на льду КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов вернулся в состав после дисквалификации, полученной во втором матче серии.

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Олег Исаков
СпортХоккей Татарстан
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