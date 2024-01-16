В Татарстане из-за непогоды временно закрыли ледовую переправу Аракчино — Верхний Услон

В Верхнеуслонском районе Татарстана временно прекратила работу ледовая переправа через реку Волгу между поселком Аракчино и селом Верхний Услон из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Переправу закрыли с 19.30 из-за сильного снега, бокового ветра, низовой метели и ограниченной видимости.

Работы на переправе приостановлены до тех пор, пока погодные условия не улучшатся и не станут благоприятными для безопасного движения по льду. Меры приняты для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.



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Маргарита Головатенко