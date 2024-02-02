7 млрд операций на 31 трлн рублей совершено через СБП в 2023 году

Свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей было совершено через Систему быстрых платежей за 2023 год. Треть из них пришлась на IV квартал. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли более чем в 2 раза. Об этом сообщили в Банке России.

Граждане перевели через СБП около 27,7 трлн рублей, что в 2 раза больше, чем в 2022 году. Еще активнее с помощью этого сервиса оплачивали товары и услуги — общая сумма покупок составила 3 трлн рублей. Значимым стимулом для роста популярности системы стал запуск программы лояльности с выплатами кешбэка.

В 4,5 раза чаще, чем в предыдущем году, проходили через СБП покупки. Дополнительным преимуществом для них стало приложение СБПэй, которое позволяет платить смартфоном с функцией NFC в одно касание.

Удобство сервиса быстрых платежей оценили не только потребители, но и бизнес. За счет привлекательных тарифов предприниматели существенно снижают свои издержки. В 2023 году к СБП подключились 1,5 млн компаний, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее.

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Нафиса Миннехузина