В казанском парке ограбили граждан Египта

Фото: Олег Тихонов

Накануне Советский райсуд Казани санкционировал арест для трех парней, задержанных по делу о разбойном нападении в парке «Горкинско-Ометьевский лес». Как выяснило «Реальное время», потерпевшими признаны двое граждан Египта.



18 февраля иностранцы сообщили в полицию, что накануне в районе 20 часов 30 минут во время прогулки по парку на них напали четверо неизвестных, угрожали ножом, использовали силу и отобрали два мобильника iPhone и Redmi за 9 тысяч рублей.

В отделе полиции «Танкодром» первоначально возбудили дело по признакам грабежа (ст. 161 УК РФ), однако позднее переквалифицировали его на разбой (ст. 162 УК РФ). На след подозреваемых силовики смогли выйти спустя 2 недели — 4 марта трое предполагаемых разбойников были задержаны. Старшему из них — 27, младшему — 20.

Вчера Советский райсуд Казани арестовал их по ходатайству следствия.