Сегодня днем в Казани до -1 градуса

Сегодня днем в Казани ожидается до -1 градуса, следует из данных Gismeteo. В 7.00 термометры показывают -8 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана в столице республики ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4—9 м/с, местами порывами до 13 м/с. На дорогах может быть гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4—9 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. предоставлено realnoevremya.ru Гидрометцентром Татарстана

В целом по республике максимальная температура воздуха днем составит от -2 до -7 градусов. Утром и днем может быть небольшой снег. На дорогах республики также ожидается гололедица.

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