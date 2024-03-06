В Зеленодольске вынесен приговор двум телефонным мошенникам из Казани

Двое жителей Казани признаны виновными в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Установлено, что они похитили денежные средства у шести пенсионеров на общую сумму более 1,2 млн рублей. Преступления были совершены по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием его в колонии-поселении. Также суд постановил взыскать с осужденных суммы причиненного ущерба. Их телефоны конфискованы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении неустановленных соучастников выделено в отдельное производство.

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Нафиса Миннехузина