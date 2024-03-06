Казанский «Горводзеленхоз» арендует специальную технику на 100,4 миллиона рублей

«Горводзеленхоз» Казани арендует 20 машин спецтехники для проведения работ внутри города. «Реальное время» выяснило, что стоимость аренды составляет 100 379 800 рублей.

Так, среди автомобилей-самосвалов востребованы КАМАЗ-55111, КАМАЗ-65115, КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65801. Грузоподъемность машин должна составлять не менее 13 000 кг, не менее 15 000 кг, не менее 20 000 кг и не менее 35 000 кг соответственно. Стоимость одного машино-часа составит 1 500 рублей, 2 000 рублей, 13 000 рублей и 6 500 рублей.

Кроме того, для выполнения работ могут потребоваться фронтальные погрузчики SDLG, экскаватор-погрузчик JCB, мини-погрузчик МКСМ800, автогрейдеры среднего и тяжелого типа, бульдозеры ДТ75, John Deere 700 и John Deere 850, трактор с щетками дорожными навесными МТЗ-82.1 и трал для перевозки малогабаритной техники.

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Нафиса Миннехузина