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Казанский «Горводзеленхоз» арендует специальную технику на 100,4 миллиона рублей

13:56, 06.03.2024

«Горводзеленхоз» Казани арендует 20 машин спецтехники для проведения работ внутри города. «Реальное время» выяснило, что стоимость аренды составляет 100 379 800 рублей.

Так, среди автомобилей-самосвалов востребованы КАМАЗ-55111, КАМАЗ-65115, КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65801. Грузоподъемность машин должна составлять не менее 13 000 кг, не менее 15 000 кг, не менее 20 000 кг и не менее 35 000 кг соответственно. Стоимость одного машино-часа составит 1 500 рублей, 2 000 рублей, 13 000 рублей и 6 500 рублей.

Кроме того, для выполнения работ могут потребоваться фронтальные погрузчики SDLG, экскаватор-погрузчик JCB, мини-погрузчик МКСМ800, автогрейдеры среднего и тяжелого типа, бульдозеры ДТ75, John Deere 700 и John Deere 850, трактор с щетками дорожными навесными МТЗ-82.1 и трал для перевозки малогабаритной техники.

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    Нафиса Миннехузина
    Авто Татарстан
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