Средние чеки в салонах красоты растут перед 8 марта

«Тинькофф Бизнес» проанализировал, как меняются обороты и средние чеки в салонах красоты. Обороты в 2023 году выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Средние чеки год к году увеличились только на 2%. При этом эксперты отмечают их пиковый рост на 8 марта: в 2023 году он составил 18%, в 2022 и 2021 годах — по 11% на каждый год. По прогнозам сервиса для аналитики на основе искусственного интеллекта ETNA, в 2024 году цены на услуги салонов красоты вырастут незначительно — на 8% к Международному женскому дню.

Также аналитики выяснили, что в Москве открывается почти в 2 раза больше салонов красоты, чем в среднем по России.

В столице и самая высокая конкуренция среди предпринимателей в сфере бьюти-индустрии: на 3 кв. км приходится в среднем 10 салонов красоты — это в три раза выше, чем в среднем по городам-миллионникам. Наименьшая конкуренция среди салонов красоты оказалась в Омске и Волгограде — на 3 кв. км там работает только по одному салону.

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Нафиса Миннехузина