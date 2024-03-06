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На PGL Major Copenhagen 2024 прошли 6 СНГ команд

11:01, 06.03.2024

Организаторы киберспортивного турнира PGL Major Copenhagen 2024 объявили список команд, которые примут участие в соревнованиях. Всего в списке 24 команды.

Точное положение команд в групповой стадии станет известно после обновления рейтингов от Valve.

Из СНГ команд на PGL Major Copenhagen 2024 прошли:

  • Cloud9;
  • Team Spirit;
  • Virtus.Pro;
  • Amkal;
  • Navi;
  • 9Pandas.

В составе команды Cloud9 выступает казанский киберспортсмен Денис Electronic Шарипов, а также в составе Team Spirit играет восходящая звезда профессиональной сцены CS2 Данил Donk Крышковец.

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Нафиса Миннехузина
СпортКиберспорт
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