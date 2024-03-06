На PGL Major Copenhagen 2024 прошли 6 СНГ команд
Организаторы киберспортивного турнира PGL Major Copenhagen 2024 объявили список команд, которые примут участие в соревнованиях. Всего в списке 24 команды.
Точное положение команд в групповой стадии станет известно после обновления рейтингов от Valve.
Из СНГ команд на PGL Major Copenhagen 2024 прошли:
- Cloud9;
- Team Spirit;
- Virtus.Pro;
- Amkal;
- Navi;
- 9Pandas.
В составе команды Cloud9 выступает казанский киберспортсмен Денис Electronic Шарипов, а также в составе Team Spirit играет восходящая звезда профессиональной сцены CS2 Данил Donk Крышковец.
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