В Казани благоустроят 7 общественных пространств за 62,2 миллиона рублей

В этом году в Казани планируется благоустроить семь общественных пространств. Тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации был опубликован на портале госзакупок. Стоимость работ оценивается в 62,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «РБК Татарстан»

В список объектов, которые будут благоустроены, вошли:

входная группа Центрального парка культуры и отдыха им. Горького;

парк Тысячелетия Казани;

улица Баумана;

фонтаны и архитектурно-художественная подсветка протоков Булака и улицы Право-Булачной;

сквер Котельникова;

площадь Тысячелетия.

На всех пространствах обновят территорию и покрытия. В парке Горького осуществят работы по павильону, лестничному спуску, навесу и монументу. В парке Тысячелетия займутся освещением.

Также будут обновлены смотровая площадка, лестничный спуск, подпорные стенки и сцена на улице Баумана; освещение, водопровод и кабельные линии в сквере Котельникова; пешеходный бульвар вдоль торгового дома «ЦУМ».



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Нафиса Миннехузина