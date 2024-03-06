Новости общества

08:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани благоустроят 7 общественных пространств за 62,2 миллиона рублей

08:26, 06.03.2024

В этом году в Казани планируется благоустроить семь общественных пространств. Тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации был опубликован на портале госзакупок. Стоимость работ оценивается в 62,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «РБК Татарстан»

В список объектов, которые будут благоустроены, вошли:

  • входная группа Центрального парка культуры и отдыха им. Горького;
  • парк Тысячелетия Казани;
  • улица Баумана;
  • фонтаны и архитектурно-художественная подсветка протоков Булака и улицы Право-Булачной;
  • сквер Котельникова;
  • площадь Тысячелетия.

На всех пространствах обновят территорию и покрытия. В парке Горького осуществят работы по павильону, лестничному спуску, навесу и монументу. В парке Тысячелетия займутся освещением.

Также будут обновлены смотровая площадка, лестничный спуск, подпорные стенки и сцена на улице Баумана; освещение, водопровод и кабельные линии в сквере Котельникова; пешеходный бульвар вдоль торгового дома «ЦУМ».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также