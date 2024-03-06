В Казани благоустроят 7 общественных пространств за 62,2 миллиона рублей
В этом году в Казани планируется благоустроить семь общественных пространств. Тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации был опубликован на портале госзакупок. Стоимость работ оценивается в 62,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «РБК Татарстан»
В список объектов, которые будут благоустроены, вошли:
- входная группа Центрального парка культуры и отдыха им. Горького;
- парк Тысячелетия Казани;
- улица Баумана;
- фонтаны и архитектурно-художественная подсветка протоков Булака и улицы Право-Булачной;
- сквер Котельникова;
- площадь Тысячелетия.
На всех пространствах обновят территорию и покрытия. В парке Горького осуществят работы по павильону, лестничному спуску, навесу и монументу. В парке Тысячелетия займутся освещением.
Также будут обновлены смотровая площадка, лестничный спуск, подпорные стенки и сцена на улице Баумана; освещение, водопровод и кабельные линии в сквере Котельникова; пешеходный бульвар вдоль торгового дома «ЦУМ».
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