Девушка выпала из окна восьмого этажа в Казани

По адресу ул. Баруди, 18 в Казани произошла трагедия: из окна восьмого этажа выпала девушка. Погибшая находилась в гостях у своего знакомого, который живет в этой квартире с матерью и братом. В момент происшествия брат был в соседней комнате, а матери не было дома. Об этом изданию «Реальное время» рассказала исполняющая обязанности помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Екатерина Аталыкова.

Молодые люди распивали алкоголь на кухне, когда произошла ссора, мужчина попросил девушку уйти. Она вышла на балкон, а молодой человек остался на кухне. Вскоре брат услышал крик, прибежав на кухню, он увидел, что девушки нет.

Как сообщил судебно-медицинский эксперт, причиной смерти девушки стал перелом позвоночника. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин