Поступления налоговых выплат в российский бюджет выросли на 11,3%

В прошлом году в бюджет России поступило 46,8 трлн рублей налоговых выплат, это на 11,3% больше, чем в 2022 году.

Даниил Егоров, руководитель Федеральной налоговой службы, отметил, что при снижении количества выездных проверок службе удается сохранять положительный тренд по поступлениям в бюджет. В прошлом году было проведено почти в два раза меньше выездных налоговых проверок, уточнил глава ФНС.

Ранее в России разработали проект федерального закона, который подразумевает внесение изменений в Налоговый кодекс. Действовать он будет в целях поддержки и повышения конкурентоспособности отечественных производителей детских товаров.

Разиль Самигуллин