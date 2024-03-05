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Экономика

Поступления налоговых выплат в российский бюджет выросли на 11,3%

18:40, 05.03.2024

В прошлом году в бюджет России поступило 46,8 трлн рублей налоговых выплат, это на 11,3% больше, чем в 2022 году.

Даниил Егоров, руководитель Федеральной налоговой службы, отметил, что при снижении количества выездных проверок службе удается сохранять положительный тренд по поступлениям в бюджет. В прошлом году было проведено почти в два раза меньше выездных налоговых проверок, уточнил глава ФНС.

Ранее в России разработали проект федерального закона, который подразумевает внесение изменений в Налоговый кодекс. Действовать он будет в целях поддержки и повышения конкурентоспособности отечественных производителей детских товаров.

Разиль Самигуллин
Экономика
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