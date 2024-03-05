Законопроект о прямом избрании мэров внесли на рассмотрение в Госдуму

Фото: Максим Платонов

Сегодня на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который предлагает избирать мэров городов и глав муниципальных образований России только на прямых выборах. В пояснительной записке законопроекта указано, что в России заметно снижается интерес граждан к выборам.

Депутаты связывают это, в том числе, с тем, что практически во всех крупных городах России отменены прямые выборы мэров и глав муниципальных образований.

— Прямые выборы остались только в Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре и Улан-Удэ. Во всех остальных крупных городах России прямые выборы мэров отменены. При этом в настоящее время обсуждается отмена прямых выборов мэров в Якутске и Улан-Удэ, — говорится в пояснительной записке.

В 2018-м отменили прямые выборы мэра Екатеринбурга Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом законодатели ссылаются на опросы 2014 года, когда 77% респондентов заявили, что мэров и глав муниципальных образований должны избирать жители. Похожие показатели (65%) показали опросы, проведенные в 2017 году. По данным опроса, проведенного в 2020 году, возвращения прямых выборов хотят 82% жителей Екатеринбурга, 70% — Воронежа и 73% — Челябинска.

— Таким образом, большинство граждан всех крупных городов выступают за прямые выборы российских городов, — подытожили законодатели.

Депутаты также отметили, что действующая система назначения глав городов и муниципальных образований на контрактной основе («сити-менеджер») не показала свою эффективность. Объясняют это тем, что мэры в своей работе руководствуются запросами не жителей города, а должностных лиц.

В 2017-м Государственный совет РТ отклонил предложение о референдуме за прямые выборы мэров Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Соответственно, только избрание на прямых выборах и политическая конкуренция могут способствовать появлению политиков с земли, которые заинтересованы в решении повседневных проблем граждан России, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Аналогичный законопроект в Татарстане на общественные обсуждения выносили еще в феврале 2018 года. Тогда предлагалось организовывать прямые выборы мэров Казани и Набережных Челнов и глав Нижнекамского и Альметьевского районов.

Законопроект о прямых выборах мэра Казани вносили в Госсовет Татарстана также в 2020 году. Тогда депутат КПРФ отмечал, что граждане отстранены от участия в управлении городом. И местное самоуправление утрачивает свой независимый от государственного управления статус.

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Артем Гафаров