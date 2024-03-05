В краеведческом музее Менделеевска готовятся к масштабной реконструкции

В краеведческом музее Менделеевска в скором времени начнется масштабная реконструкция. Фонды музея будут вывезены в течение месяца, чтобы освободить пространство для ремонтных работ.

На данный момент обсуждается, где будут располагаться мастерские, как организовать работу музея и где хранить экспонаты во время реконструкции. Стоит отметить, что музей станет первым в России музеем — заводской конторой со своей химической лабораторией и гончарной мастерской. В здании также будут оборудованы выход на башню и смотровая площадка с видом на историческую часть города.

В рамках реконструкции планируется провести реставрацию, закупить необходимое оборудование и мебель, а также благоустроить прилегающую территорию.

Реализацию проекта стоимостью 187 миллионов рублей финансирует РТ и АО «Аммоний».

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