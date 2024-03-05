На Всемирном фестивале молодежи в Сочи представили павильон Казани

Павильон Казани был представлен на Всемирном форуме молодежи в Сочи. Сегодня на его площадке состоится концерт «Сокровища Казани». Гости мероприятия услышат уникальные музыкальные композиции и увидят выступление ансамбля танца «Казань». На сцену также выйдут народный артист РТ Рустем Асаев, заслуженные артисты РТ Анастасия Макарова, Амир Ахмадишин, Рустем Насыбуллин, Марина Карпова, а также лауреаты международных конкурсов Саида Мухаметзянова, Гульназ Гафурова, группа «Закария».

В павильоне также организована книжная выставка с произведением татарской литературы. Выставка пользуется большой популярностью у иностранных гостей. Также на площадке организована выставка татарских национальных угощений и вышитая карта Республики Татарстан.

Все гости павильона также могут пофотографироваться на фотозоне с национальными татарскими костюмами. Также в павильоне есть зона мерча, где каждый гость может выбрать что-то на память о городе. Сегодня на площадке пройдут и мастер-классы посвященные татарским нарядам.

В павильонах городов России гостям рассказывают об особенностях регионов России. Не далеко от площадки «Душа России» располагаются площадки Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Ямала и городов Белгородской области. В Международном аэропорту ВФМ разместились 28 зон: от Краснодарского края до Ненецкого автономного округа.

В павильонах городов России гостям фестиваля рассказывают об особенностях регионов страны. Так, неподалеку от площади «Душа России» расположились кампусы Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Ямала и городов Белгородской области. А в Международном аэропорту ВФМ разместились 28 зон: от Краснодарского края до Ненецкого автономного округа. Посетить каждую площадку можно как самостоятельно, так и в составе экскурсионной группы. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверил медицинское обеспечение Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.



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Разиль Самигуллин