Михаил Мурашко проверил медицинское обеспечение Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверил медицинское обеспечение Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. А также провел совещание с руководителями служб медобеспечения объектов мероприятия, лично пообщался с медиками, которые несут дежурство.
Медицинское сопровождение мероприятий фестиваля обеспечивают:
- 29 бригад скорой медицинской помощи.
- 15 мобильных медицинских бригад.
- Более 10 волонтеров.
- Более тысячи медиков.
Ранее сообщалось, что школьники Татарстана примут участие в детской программе Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. На нем будет реализована специальная детская программа «Начнем будущее вместе».
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