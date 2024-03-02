Михаил Мурашко проверил медицинское обеспечение Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверил медицинское обеспечение Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. А также провел совещание с руководителями служб медобеспечения объектов мероприятия, лично пообщался с медиками, которые несут дежурство.

Медицинское сопровождение мероприятий фестиваля обеспечивают:

29 бригад скорой медицинской помощи.

15 мобильных медицинских бригад.

Более 10 волонтеров.

Более тысячи медиков.

Ранее сообщалось, что школьники Татарстана примут участие в детской программе Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. На нем будет реализована специальная детская программа «Начнем будущее вместе».



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Разиль Самигуллин