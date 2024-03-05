Свежий воздух и командный дух: нижнекамские нефтепереработчики провели первенство по лыжным гонкам

Фото: Альберт Муклоков

Какие главные составляющие лыжных гонок? Прекрасная погода, свежий воздух, командный дух, позитивное настроение, адреналин и заряд энергии на целый день — так отвечают на этот вопрос работники «ТАИФ-НК». В минувшие выходные самые активные, целеустремленные, азартные и спортивные сотрудники предприятия приняли участие в лыжных гонках на кубок компании.

Как отметили организаторы мероприятия, качество трассы в лесном массиве на Красном ключе было на высоком уровне.

— Ежегодно в начале весны мы проводим традиционные лыжные соревнования на Кубок «ТАИФ-НК». Это первое спортивное мероприятие в этом году, я уверен, что их будет еще много по разным видам спорта. Сезон только начинается. Нас ждут соревнования по легкой атлетике, волейболу, футболу настольному теннису легкой атлетике, шахматам и плаванию. Впереди участие наших команд в «Гонке героев», которые будут проходить в разных городах России. Будем все настраиваться на активную спортивную жизнь, — отметил до начала стартов помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок.

Когда участники и болельщики эстафеты собрались вместе, Владимир Гатунок пожелал всем отличного настроения, легкой лыжни и удачных результатов. Первыми на старт вышли мужчины. Им предстояло пробежать три километра. Всего было шесть мужских и четыре женских команды, по четыре человека в каждой.

— Я с большим удовольствием приехал на соревнования. Хочется быть причастным к общему делу. Такие мероприятия сплачивают коллектив. Здесь можно увидеть своих друзей, знакомых. Не каждый день удается пообщаться с ними в неформальной обстановке — все люди работают в разных сменах. А тут и погода благоприятствует — солнечная, морозная, как нужно для лыжной прогулки. Возможно, мы не одержим победу, но получим заряд бодрости и сил, — с улыбкой сказал Александр Пименов, оператор технологических установок 5-го разряда цеха №05 НПЗ.

Для слесаря по ремонту технологических установок цеха №01 НПЗ Андрея Северьянова это первые корпоративные соревнования. Молодой человек всего пять месяцев назад вернулся из армии и сразу же устроился на работу на нефтеперерабатывающее предприятие.

— В детстве я занимался баскетболом, поэтому люблю спорт. На лыжах давно не стоял, но ничего, думаю, что все у меня сегодня получится. Главное — не победа, а участие. Очень рад, что меня пригласили на соревнования. Коллектив у нас замечательный, все дружелюбные, всегда помогают. Настроение у всех отличное, как и погода, — признался молодой специалист.

Пока мужчины выявляли сильнейших в лыжных гонках, на старт готовилась прекрасная половина коллектива. Инженер-технолог Гульназ Валиева приехала на соревнования с самым преданным болельщиком — сыном. До начала состязаний мальчик подбадривал маму: «Не сомневайся, у тебя все получится!»

— Сегодня мы приехали дружным коллективом, чтобы насладиться природой, надышаться свежим воздухом, зарядиться отличным настроем. Спасибо моему сыночку за поддержку. Я всегда стараюсь участвовать в этих соревнованиях, можно сказать, это уже традиция. Вся наша семья любит лыжи. Сегодня после окончания стартов мы еще раз пройдемся с сыном по трассе, — сказала она.

Ведущий инженер лаборатории НПЗ Жанна Халаимова — известная на предприятии спортсменка. Без нее не обходится ни одно соревнований и ни один пьедестал почета.

— Здоровый образ жизни, физические нагрузки — это наше все. Предприятие заботится о нас, организовывает бесплатные тренировки по теннису, волейболу, проводит различные мероприятия. Сегодня я тоже не смогла остаться дома. Здесь собрались самые активные люди, много молодых специалистов. Мы скоро достигнем пенсионного возраста, надо, чтобы молодежь подтягивалась, равнялась на нас, — призналась она.

По итогам соревнований Жанна завоевала уверенное второе место в личном первенстве. Третье место за оператором ОПД цеха №08 НПЗ Юлией Журавлевой. Первое место пьедестала почета заняла еще одна любительница лыж — лаборант химического анализа цеха №16 НПЗ Елена Кисилева.

— Настроение на высоте! Спасибо всем участникам за гонку, подаренные эмоции. Несмотря на то, что я уже много лет профессионально не занимаюсь спортом, благодаря таким соревнованиям могу вновь почувствовать азарт, вкус победы, — поделилась эмоциями после награждения Елена.

В командном первенстве среди женщин третье место завоевала «Сборная Управления», второе — «Дружба», первое — «Команда НПЗ». Среди мужчин третье место заняла команда «Высшая лига» — сборная завода Бензинов, второе — «Сборная КГПТО», первыми стали работники первого цеха завода Бензинов.

В личном первенстве третье место досталось слесарю КГПТО цеха №8 Вячеславу Петрову, второе — оператору технологических установок ЗБ Линару Фаизову, лучшим стал заместитель начальника цеха №11 Марат Фаизрахманов.

— В спорте всегда надо ставить одну цель — победить. Сегодня наша команда заняла второе место, немного уступив лидеру гонки. Каждый внес свой вклад в победу, выложился на 100%. В следующем году попытаемся взять реванш, — подчеркнул Фаизрахманов.

Все призеры и победители лыжных гонок получили заслуженные дипломы, кубки и денежные премии.

Лилия Егорова